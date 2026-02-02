Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi


Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi
L’ancien président du groupe parlementaire Libéral, Doudou Wade, a annoncé ce dimanche sur sa page Facebook qu’il se présentera volontairement à la Sûreté urbaine ce lundi 2 février 2026, accompagné de ses avocats, dans le cadre de l’affaire liée à l’émission « Faram Facce » sur la TFM.

Doudou Wade précise n’avoir reçu aucune convocation formelle, ni à son domicile ni par quelque autre canal officiel. Sa décision intervient après l’audition de l’animateur Papa Ngagne Ndiaye par les services de la Sûreté urbaine, suite à l’émission du mercredi 28 janvier dernier qui a suscité de vives réactions dans l’opinion publique. « Je n’ai reçu aucune convocation et aucune convocation n’a été déposée à mon domicile », a-t-il tenu à souligner, tout en confirmant sa présence volontaire aux services de police dès lundi matin.

Face à la mobilisation observée sur les réseaux sociaux et l’attention médiatique suscitée par cette affaire, l’ancien responsable parlementaire a appelé ses compatriotes à la retenue. « Je vous prie de bien vouloir m’accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l’ordre public », a-t-il déclaré. Dans son message, Doudou Wade remercie l’ensemble des personnes lui ayant manifesté leur sympathie et leur soutien depuis le déclenchement de cette controverse médiatique.

Se définissant comme un « démocrate convaincu » et un « citoyen républicain », Doudou Wade a réaffirmé son respect des institutions et du cadre légal sénégalais. « Je reste un homme respectueux des lois et de la justice de mon pays », a-t-il conclu.
Lundi 2 Février 2026
