Lettre ouverte à la Fédération Sénégalaise de Football ( Par Patrice SANÉ )

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération Sénégalaise de Football,

Il est des moments qui dépassent le cadre du sport et entrent dans l’histoire d’une nation. La récente finale disputée par les Lions du Sénégal fait partie de ces instants rares, où le football devient le reflet de la dignité, du courage et de l’honneur d’un peuple.

À l’issue de cette rencontre, la phrase prononcée par notre capitaine, Sadio Mané, « jouer comme des hommes » , a profondément marqué les Sénégalais. En quelques mots, elle a résumé l’esprit de combat, la responsabilité et la fierté qui caractérisent notre équipe nationale.

Cette déclaration n’était ni un simple slogan de circonstance ni une émotion passagère. Elle portait un message fort : représenter le Sénégal, c’est se battre avec talent, mais surtout avec respect, bravoure et dignité, quelles que soient les circonstances.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec respect et conviction, d’adopter officiellement “Jouer comme des hommes” comme devise permanente des Lions du Sénégal.

Cette devise pourrait accompagner l’équipe :

- dans sa communication institutionnelle,

- dans les centres de formation et académies,

- sur les supports promotionnels,

- et dans les programmes éducatifs liés au sport.

Elle rappellerait à chaque joueur, à chaque supporter et à chaque génération que porter le maillot national est un honneur qui exige exemplarité et engagement.

En consacrant cette phrase, vous rendez hommage non seulement à Sadio Mané, mais aussi à cette finale historique et à l’esprit de résistance noble qui fait la force du football sénégalais.

Nous sommes convaincus que cette devise renforcera l’identité de notre équipe nationale et unira encore davantage le peuple sénégalais autour de ses Lions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre profond respect et de notre attachement au football sénégalais.

Patrice SANÉ

Un citoyen sénégalais fier des Lions de la Téranga