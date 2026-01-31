Sanctions des Joueurs après la CAN : La Fédération sénégalaise tourne la page et assume les décisions de la CAF

Dans un communiqué officiel rendu public ce samedi 31 Janvier 2026, la Federation Sénégalaise de Football (FSF) indique avoir pris acte de cette décision continentale et confirme sa volonté de ne pas contester les sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.







Conformément à l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la fédération sénégalaise assume l’entière responsabilité financière des amendes infligées à son association, son encadrement technique et ses joueurs.



Tout en affirmant sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football, la FSF réaffirme son engagement à respecter ses obligations statutaires. L’instance sénégalaise entend œuvrer à la promotion des règlements de la CAF, à l’intégrité du jeu et au rayonnement du football africain.

