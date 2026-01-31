Sanctions des Joueurs après la CAN : La Fédération sénégalaise tourne la page et assume les décisions de la CAF


Sanctions des Joueurs après la CAN : La Fédération sénégalaise tourne la page et assume les décisions de la CAF

Dans un communiqué officiel rendu public ce samedi 31 Janvier 2026, la Federation Sénégalaise de Football (FSF) indique avoir pris acte de cette décision continentale et confirme sa volonté de ne pas contester les sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.

 

Conformément à l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la fédération sénégalaise assume l’entière responsabilité financière des amendes infligées à son association, son encadrement technique et ses joueurs.

Tout en affirmant sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football, la FSF réaffirme son engagement à respecter ses obligations statutaires. L’instance sénégalaise entend œuvrer à la promotion des règlements de la CAF, à l’intégrité du jeu et au rayonnement du football africain.

Autres articles

Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Pastef et le décret le conduisant au pouvoir : La décision secrète de Macky Sall révélée par son ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba

Pastef et le décret le conduisant au pouvoir : La décision secrète de Macky Sall révélée par son ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba - 30/01/2026

Accident sur l’autoroute à péage : Ralentissement du trafic à hauteur de l’usine Senico

Accident sur l’autoroute à péage : Ralentissement du trafic à hauteur de l’usine Senico - 30/01/2026

Diourbel : Un sexagénaire devant la justice pour abus de confiance portant sur 61,5 millions

Diourbel : Un sexagénaire devant la justice pour abus de confiance portant sur 61,5 millions - 29/01/2026

Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle

Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle - 29/01/2026

Lettre ouverte à la Fédération Sénégalaise de Football ( Par Patrice SANÉ )

Lettre ouverte à la Fédération Sénégalaise de Football ( Par Patrice SANÉ ) - 29/01/2026

Le gouvernement envisage une revalorisation salariale pour le coach Pape Thiaw: « Ku def lu rëy, am lu rëy », annonce Khady Diene Gaye

Le gouvernement envisage une revalorisation salariale pour le coach Pape Thiaw: « Ku def lu rëy, am lu rëy », annonce Khady Diene Gaye - 29/01/2026

Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : 'La femme est au centre de la communauté Mouride...' (Me Bamba Cissé)

Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : 'La femme est au centre de la communauté Mouride...' (Me Bamba Cissé) - 29/01/2026

[🛑DIRECT]CAN 2025 - économie Sénégalaise: Le gouvernement face à la presse…

[🛑DIRECT]CAN 2025 - économie Sénégalaise: Le gouvernement face à la presse… - 29/01/2026

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement - 29/01/2026

Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey

Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey - 29/01/2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026 - 28/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi - 28/01/2026

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia)

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia) - 28/01/2026

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies - 28/01/2026

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc - 28/01/2026

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier - 28/01/2026

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise - 28/01/2026

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice »

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice » - 27/01/2026

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures - 27/01/2026

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État - 27/01/2026

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale - 27/01/2026

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans - 27/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite.

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite. - 26/01/2026

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes - 26/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA - 26/01/2026

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations - 26/01/2026

RSS Syndication