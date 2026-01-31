Saint Louis : Retard dans l'exécution des travaux de construction du pont de Rosso, le ministre Déthié Fall hausse le ton

En visite à Rosso Sénégal pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du pont reliant le Sénégal et la Mauritanie, le ministre des infrastructures Déthié Fall, fidèle à sa réputation, n'a pas été tendre avec les responsables de l'entreprise.
En compagnie de son homologue mauritanien, il a fustigé le retard constaté dans les délais d'exécution des travaux. Selon lui, après la visite du Premier ministre de la République sœur de Mauritanie, monsieur Moctar Ould Diay au Sénégal, suite à des séances de travail avec son homologue du Sénégal monsieur Ousmane Sonko, des instructions fermes ont été données sur le respect des délais d'exécution des travaux prévus au mois de mars 2027, date de l'inauguration de cette infrastructure ô combien importante pour nos deux pays, qui constitue un corridor qui compte relier les pays du Maghreb et le reste de l’Afrique noire en contribuant largement sur nos économies.
Toutefois, le ministre estime que des mesures ont été prises avec un monitoring de travail et des réunions par visioconférence qui seront tenues chaque mois afin de mettre la pression sur les entreprises pour une meilleure exécution des travaux dans les délais.
