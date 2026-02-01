Contrebande maritime : 28 tonnes de cuisses de poulet estimées 57 millions francs CFA interceptés par la douane

La Direction générale des Douanes a annoncé avoir intercepté d’importantes quantités de produits avicoles de contrebande au cours des dernières semaines, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites. Les Unités maritimes des Douanes ont mené ces opérations de surveillance musclées qui ont permis de mettre la main sur près de 28 tonnes de cuisses de poulet destinées frauduleusement au marché sénégalais.







La Brigade des Douanes de la Haute-mer a réalisé un coup de filet le mardi 27 janvier 2026 aux environs de 7h au large de Gorée. Les agents ont intercepté une pirogue artisanale transportant pas moins de 12,810 tonnes de cuisses de poulet, conditionnées dans 427 colis. Quelques jours auparavant, le dimanche 11 janvier vers 6 heures, la même unité avait déjà frappé fort au large de Mbao en saisissant une embarcation qui transportait 630 cartons de cuisses de poulet, pour un poids total de 15,120 tonnes.







Plus de 57 millions de francs CFA de marchandises prohibées







Au total, la contre valeur des cuisses de poulet saisies est évaluée à près de 57 millions de francs CFA. Ces deux opérations ont également permis de saisir un grand nombre de colis de filets de pêche et diverses autres marchandises, et ont conduit à l’interpellation de 19 personnes.



Selon la Direction générale des Douanes, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la sauvegarde de la filière avicole locale, mais visent aussi à protéger les populations contre les risques sanitaires liés à la consommation de produits avicoles impropres à la consommation.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre les trafics illicites sous toutes leurs formes.

