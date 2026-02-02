Horreur derrière le tribunal de Mbour : un nouveau-né retrouvé mort, jeté dans un sachet plastique

Une découverte macabre en pleine journée

Les secours et la police déployés

Une enquête ouverte pour infanticide

Une découverte glaçante a plongé Mbour dans la stupeur et l’émotion. Jeudi dernier, derrière le tribunal d’Instance de la ville, des ouvriers travaillant sur un chantier ont mis au jour le corps sans vie d’un nouveau-né de sexe masculin, soigneusement emballé dans un sachet en plastique et abandonné dans les parpaings d’une maison en construction. Les faits, d’une rare cruauté, sont rapportés par L’Observateur.Selon le récit de L’Observateur, tout s’est joué en pleine après-midi, après une longue journée de labeur. Un ouvrier, chargé du transport des briques, s’éloigne quelques instants vers un coin du chantier. Il aperçoit alors un sachet plastique solidement noué. Pensant avoir affaire à de simples ordures, il décide de vérifier son contenu.Le choc est immédiat. À l’intérieur du sachet se trouve le cadavre d’un nourrisson, de sexe masculin. Saisi de panique, l’ouvrier alerte aussitôt ses collègues et les passants qui empruntaient cette piste sablonneuse située derrière le tribunal. En quelques minutes, un important attroupement se forme autour du chantier, chacun tentant de comprendre l’horreur de la scène.Alertés, les sapeurs-pompiers ainsi que les agents du commissariat central de Mbour se rendent rapidement sur les lieux. Après les constats d’usage effectués par les forces de l’ordre, le corps sans vie du bébé est évacué et acheminé à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer les circonstances exactes du décès.La zone, habituellement animée par l’activité des chantiers, est restée longtemps sous le choc, marquée par une atmosphère lourde et silencieuse, témoigne L’Observateur.

Face à cet acte jugé d’une extrême gravité, les forces de sécurité ont immédiatement ouvert une enquête. Les investigations visent à identifier la présumée auteure de cet infanticide et à retracer le parcours de la victime, afin de comprendre dans quelles conditions le nouveau-né a été abandonné puis jeté.

