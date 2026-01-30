Accident sur l’autoroute à péage : Ralentissement du trafic à hauteur de l’usine Senico

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 30 janvier sur l’autoroute à péage, à hauteur de l’usine Senico. L’incident provoque actuellement des ralentissements importants du trafic dans le sens Aibd-Dakar. Les automobilistes empruntant cet axe devraient faire preuve de prudence et prévoir des délais supplémentaires pour leurs déplacements.







Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues au moment où ces lignes sont écrites...

