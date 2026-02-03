Mercato hivernal : gros mouvements chez les Lions de la Téranga


Mercato hivernal : gros mouvements chez les Lions de la Téranga
Portés par leur parcours marquant à la CAN au Maroc, les Lions de la Téranga animent le mercato hivernal entre stabilité des cadres et émergence de nouveaux visages. Tandis que des piliers de la sélection comme Pape Guèye et Krépin Diatta consolident leur avenir en club, la relève sénégalaise, à l’image de Mamadou Sarr et Moussa Ndiaye ou encore Souleymane Faye, s’offre de nouveaux défis en Europe, confirmant la dynamique et la profondeur du vivier national.

Courtisé par Galatasaray, Pape Guèye ne quittera finalement pas Villarreal cet hiver. Le club espagnol a jugé insuffisantes les offres turques, notamment en raison d’une demande estimée à 40 millions d’euros et des exigences salariales élevées du milieu sénégalais. Le joueur restera donc en Liga jusqu’à la fin de la saison.


Révélation de la dernière CAN, Mamadou Sarr (20 ans) effectue son retour à Chelsea, qui a décidé de le rappeler de son prêt à Strasbourg. Le défenseur central sénégalais est désormais intégré au groupe des Blues pour la seconde moitié de la saison en Premier League. 


Du côté de Monaco, Krépin Diatta, brillant durant la CAN au Maroc mais absent de la finale, reste Monégasque jusqu’au terme de la saison, confirmant la stabilité de sa situation contractuelle malgré certaines rumeurs de départ.


En Belgique, Moussa Ndiaye (23 ans) quitte Anderlecht pour rejoindre Schalke 04, sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de l’exercice. Un nouveau défi pour le défenseur sénégalais, en quête de temps de jeu.


En Ligue 1, Cheikh Tidiane Sabaly, absent des pelouses depuis le 13 décembre avec le FC Metz et en fin de contrat en juin prochain, serait sur le point de rejoindre Vancouver Whitecaps. Selon plusieurs médias, dont Match360, un accord serait en bonne voie, même si le transfert n’a pas encore été officiellement confirmé. Un départ vers la MLS marquerait un nouveau tournant dans la carrière du jeune attaquant sénégalais formé à Génération Foot.


Enfin, Bouna Sarr signe un retour officiel au FC Metz. Libre depuis son départ du Bayern Munich, le latéral droit de 34 ans s’est engagé pour six mois avec son club formateur, affichant clairement son ambition de contribuer au maintien des Grenats en Ligue 1.

Autre mouvement notable : Souleymane Faye, international sénégalais issu des U20, s’est engagé avec le Sporting CP au Portugal dans un transfert estimé à 6,5 millions d’euros, confirmant son ascension sur la scène européenne.
 


Un mercato dynamique qui illustre la vitalité du football sénégalais, entre expérience, relève prometteuse et rayonnement international.


Mardi 3 Février 2026
Alain Bonang



