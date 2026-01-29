Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle


Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle
La Superviseur de la Coalition Diomaye Président s’est rendue à Porokhane pour honorer la mémoire de Sokhna Mame Diarra Bousso, dans un contexte marqué par une forte ferveur religieuse. Aminata Touré est venue effectuer un ziar dans la cité religieuse dédiée à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère spirituelle de Serigne Touba, fondateur du mouridisme. Accompagnée d’une délégation de représentants de la Coalition Diomaye Président de Kaolack, l’ancienne Première ministre a participé aux célébrations du Magal, moment privilégié de recueillement et de communion pour les fidèles mourides.
 
En dehors de la dimension protocolaire, cette visite s’inscrit dans une démarche de ressourcement spirituel. La délégation a été reçue en audience par les autorités religieuses de la localité, dans une atmosphère empreinte de solennité et de respect mutuel. Les visiteurs ont formulé des prières pour la nation sénégalaise et particulièrement pour la longévité et la santé du Khalife Général des Mourides, figure centrale de la confrérie.
 
Une occasion pour Aminata Touré de rappeler les liens étroits entre sphères politique et religieuse au Sénégal. En se rendant à Porokhane, Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président réaffirment leur attachement aux valeurs spirituelles qui structurent la société sénégalaise.
