Diourbel : Un sexagénaire devant la justice pour abus de confiance portant sur 61,5 millions

Pour une histoire d'abus de confiance, un père de 18 enfants et marié à quatre épouses risque une année de prison ferme en plus de devoir rembourser 61,5 millions avec des intérêts à la partie civile.



Pendant la campagne de commercialisation de l'arachide en 2024, l'homme d'affaires El Hadj Ass Diakhaté avait chargé Mbaye Sall de lui acheter cent tonnes de graines d'arachide en raison de 615 francs cfa le kilogramme. Pour cela, il lui a versé deux chèques de 30 millions et 1,5 millions de francs en espèces. Ce qui faisait un montant de 61,5 millions de francs.



Mais se disant victime de vol par son propre fils Moustapha Sall de plus de la moitié de l'argent pour aller émigrer aux États-Unis en passant par le Nicaragua, Mbaye Sall a expliqué qu'il était dans l'incapacité d'honorer son engagement.



N'ayant pas non plus pu tenir sa parole de restituer l'argent à l'échéance du 31 décembre qui lui avait été donnée, Mbaye Sall a fini en prison à la suite à une plainte pour abus de confiance. Ceci, même après que ses deux maisons et son véhicule ont été mis en gage, en plus de dix millions de francs.



Face au juge, ce jeudi 29 janvier, Mbaye Sall a réitéré ses propos non sans reconnaître sa relation avec le plaignant dont l'avocat Me Assane Dioma Ndiaye a réclamé 50 millions Cfa pour toutes causes et préjudices confondus.



Le procureur Papa Khalil Fall, convaincu aussi bien de la culpabilité et de la mauvaise foi du prévenu, a requis contre lui une peine d'emprisonnement ferme d'un an.



Une réquisitoire final sévère aux yeux des deux conseils de la défense en l'occurrence Maîtres Mamadou Touré et Serigne Diongue. Ces derniers ont plaidé la relaxe et subsidiairement une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.



« Sur l'action civile, nous vous demandons de limiter le montant du préjudice matériel aux déclarations du prévenu. Nous vous demandons également titre subsidiaire de donner acte à la partie de sa réception des dix millions Cfa qui lui ont été versés. Nous avons formulé de sérieuses réserves sur la médiation pénale engagée », a martelé Me Mamadou Touré.



Le verdict sera rendu le jeudi 05 février prochain. D'ici là, Mbaye Sall reste à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.