Justice-Cour de Versailles : la décision sur l’extradition de Madiambal Diagne attendue le 3 mars...

Le tribunal judiciaire de Versailles a mis en délibéré la demande d’extradition visant Madiambal Diagne, patron du groupe de presse " Avenir Communication". L’annonce a été faite à l’issue de l’audience consacrée à l’examen du dossier, ce mardi 3 février 2026.



La décision de la juridiction française est attendue le 3 mars 2026, date à laquelle le tribunal devra se prononcer sur la suite à donner à cette procédure judiciaire.

