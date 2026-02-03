Justice-Cour de Versailles : la décision sur l’extradition de Madiambal Diagne attendue le 3 mars...

Le tribunal judiciaire de Versailles a mis en délibéré la demande d’extradition visant Madiambal Diagne, patron du groupe de presse " Avenir Communication". L’annonce a été faite à l’issue de l’audience consacrée à l’examen du dossier, ce mardi 3 février 2026.
La décision de la juridiction française est attendue le 3 mars 2026, date à laquelle le tribunal devra se prononcer sur la suite à donner à cette procédure judiciaire.
Autres articles
-
Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée
-
Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête
-
Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards
-
xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite
-
Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition