Des médias libyens annoncent la mort de Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt
Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, est mort, ont annoncé plusieurs médias libyens.

La chaîne Libya al-Ahrar a affirmé que "des personnalités proches" de Seif al-Islam Kadhafi ont fait part de son décès "sans (en) révéler les circonstances".

L'agence de presse officielle libyenne a de son côté cité son conseiller Abdullah Othman, qui n'a pas précisé s'il s'agissait "d'une mort naturelle ou d'un assassinat".
