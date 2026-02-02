Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : la bataille judiciaire rebondit , l’ombre d’une mutation frauduleuse plane sur l’affaire…200 millions en jeu


Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : la bataille judiciaire rebondit , l’ombre d’une mutation frauduleuse plane sur l’affaire…200 millions en jeu

La saga judiciaire opposant le Premier ministre Ousmane Sonko à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang connaît un nouveau rebondissement. Alors que plusieurs décisions de justice ont déjà été rendues et déclarées définitives, un nouveau front s’ouvre devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon des informations rapportées par L’Observateur, le dossier relatif à l’assignation en annulation d’une mutation jugée frauduleuse d’un bien immobilier est inscrit, ce lundi 02 février 2026, au rôle de l’audience de répartition.

 

À l’origine de cette nouvelle procédure, les avocats de Mame Mbaye Niang, déterminés à obtenir l’exécution du jugement n°176/2023 du 30 mars 2023, qui avait condamné Ousmane Sonko à verser 200 millions de FCFA à leur client pour diffamation. Estimant que cette condamnation est restée lettre morte, la défense de l’ancien ministre dénonce une manœuvre destinée à soustraire un patrimoine immobilier à l’action des créanciers.

 

 

Une mutation immobilière au cœur de la controverse

 

 

Le bien en question est le lot n°R/17, un terrain de 264 m² situé à la Cité Keur Gorgui, à Dakar. D’après les avocats de Mame Mbaye Niang, ce terrain appartenait à Ousmane Sonko au moment où une réquisition foncière a été effectuée, le 24 avril 2023. Mais, à leur grande surprise, le titre aurait été muté, le 15 mai 2023, au nom de membres de la famille du leader politique.

 

Pour la défense de Mame Mbaye Niang, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une « dissimulation frauduleuse » destinée à empêcher le recouvrement des 200 millions de FCFA dus à leur client. Une accusation vigoureusement assumée par Me Baboucar Cissé, qui avait déjà annoncé la couleur lors d’une récente conférence de presse, qualifiant la tentative de révision du procès de « divertissement » sans fondement juridique.

 

 

Une audience clé pour fixer le calendrier judiciaire

 

 

L’audience de répartition prévue devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar permettra au juge de fixer le calendrier procédural, notamment les délais d’échange de conclusions ou un éventuel renvoi. Ce passage est crucial dans une affaire que L’Observateur décrit comme « très attendue », tant ses implications juridiques et politiques sont lourdes.

 

Les avocats de Mame Mbaye Niang ont assigné non seulement Ousmane Sonko, mais également ses épouses, ses enfants, ainsi que le Conservateur de la propriété foncière de Grand-Dakar. Un large éventail de pièces a été versé au dossier, allant des décisions judiciaires antérieures aux états des droits réels, en passant par des déclarations publiques conservées sur support numérique.

 

 

La défense réclame des mesures fortes

 

 

Estimant que la créance est « liquide, certaine et exigible », les conseils de Mame Mbaye Niang s’appuient sur les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales pour invoquer une présomption de fraude. Selon eux, le débiteur ne peut légalement s’appauvrir sciemment pour échapper à ses obligations.

 

Dans leurs conclusions, ils exigent la réinscription du titre foncier au nom d’Ousmane Sonko, sous astreinte de 10 millions de FCFA par jour de retard, ainsi que le paiement de 500 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

 

 

Un bras de fer judiciaire loin de son épilogue

 

 

Malgré les arrêts de la Cour suprême, notamment ceux des 4 janvier 2024 et 1er juillet 2025, censés clore définitivement le contentieux pénal, le conflit entre les deux hommes semble s’être déplacé sur le terrain civil et patrimonial.

Autres articles
Lundi 2 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Horreur derrière le tribunal de Mbour : un nouveau-né retrouvé mort, jeté dans un sachet plastique

Horreur derrière le tribunal de Mbour : un nouveau-né retrouvé mort, jeté dans un sachet plastique - 02/02/2026

[REPORTAGE] Mort d’un Jakartaman / Les conducteurs de motos, bus et camions tempèrent : « Il fallait se contrôler…  »

[REPORTAGE] Mort d’un Jakartaman / Les conducteurs de motos, bus et camions tempèrent : « Il fallait se contrôler…  » - 02/02/2026

CAN féminine 2026: Le Maroc renonce à l’organisation, l’Afrique du Sud se déclare candidate, la CAF muette

CAN féminine 2026: Le Maroc renonce à l’organisation, l’Afrique du Sud se déclare candidate, la CAF muette - 02/02/2026

Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi

Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi - 02/02/2026

Arène nationale : Réaction de Talfa après sa victoire sur Amanekh : « Dagn ma Yapp rek… Warouma… »

Arène nationale : Réaction de Talfa après sa victoire sur Amanekh : « Dagn ma Yapp rek… Warouma… » - 01/02/2026

Contrebande maritime : 28 tonnes de cuisses de poulet estimées 57 millions francs CFA interceptés par la douane

Contrebande maritime : 28 tonnes de cuisses de poulet estimées 57 millions francs CFA interceptés par la douane - 01/02/2026

Mbour 4: après le passage de Moussa Balla Fofana, les familles attendent la régularisation de leurs parcelles

Mbour 4: après le passage de Moussa Balla Fofana, les familles attendent la régularisation de leurs parcelles - 01/02/2026

Convocation de Pape Ngagne Ndiaye et de Doudou Wade : Le FDR appelle à l’abrogation de l’article 254 du Code pénal

Convocation de Pape Ngagne Ndiaye et de Doudou Wade : Le FDR appelle à l’abrogation de l’article 254 du Code pénal - 01/02/2026

Saint Louis : Retard dans l'exécution des travaux de construction du pont de Rosso, le ministre Déthié Fall hausse le ton

Saint Louis : Retard dans l'exécution des travaux de construction du pont de Rosso, le ministre Déthié Fall hausse le ton - 31/01/2026

Sanctions des Joueurs après la CAN : La Fédération sénégalaise tourne la page et assume les décisions de la CAF

Sanctions des Joueurs après la CAN : La Fédération sénégalaise tourne la page et assume les décisions de la CAF - 31/01/2026

Pastef et le décret le conduisant au pouvoir : La décision secrète de Macky Sall révélée par son ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba

Pastef et le décret le conduisant au pouvoir : La décision secrète de Macky Sall révélée par son ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba - 30/01/2026

Accident sur l’autoroute à péage : Ralentissement du trafic à hauteur de l’usine Senico

Accident sur l’autoroute à péage : Ralentissement du trafic à hauteur de l’usine Senico - 30/01/2026

Diourbel : Un sexagénaire devant la justice pour abus de confiance portant sur 61,5 millions

Diourbel : Un sexagénaire devant la justice pour abus de confiance portant sur 61,5 millions - 29/01/2026

Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle

Magal de Porokhane : Aminata Touré et la Coalition Diomaye Président en quête de bénédiction spirituelle - 29/01/2026

Lettre ouverte à la Fédération Sénégalaise de Football ( Par Patrice SANÉ )

Lettre ouverte à la Fédération Sénégalaise de Football ( Par Patrice SANÉ ) - 29/01/2026

Le gouvernement envisage une revalorisation salariale pour le coach Pape Thiaw: « Ku def lu rëy, am lu rëy », annonce Khady Diene Gaye

Le gouvernement envisage une revalorisation salariale pour le coach Pape Thiaw: « Ku def lu rëy, am lu rëy », annonce Khady Diene Gaye - 29/01/2026

Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : 'La femme est au centre de la communauté Mouride...' (Me Bamba Cissé)

Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : 'La femme est au centre de la communauté Mouride...' (Me Bamba Cissé) - 29/01/2026

[🛑DIRECT]CAN 2025 - économie Sénégalaise: Le gouvernement face à la presse…

[🛑DIRECT]CAN 2025 - économie Sénégalaise: Le gouvernement face à la presse… - 29/01/2026

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement - 29/01/2026

Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey

Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey - 29/01/2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026 - 28/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi - 28/01/2026

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia)

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia) - 28/01/2026

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies - 28/01/2026

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc - 28/01/2026

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier - 28/01/2026

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise - 28/01/2026

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice »

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice » - 27/01/2026

RSS Syndication