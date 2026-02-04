Deuxième demande de levée d’immunité parlementaire : Le Garde des Sceaux vise Farba Ngom pour trois infractions

Sans surprise, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi l’Assemblée d’une lettre demandant, pour le compte du parquet général, la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom.







La clôture du genre car la même procédure avait été déclenchée avant le placement sous mandat de dépôt du maire d’Agnam, le 27 février 2025, pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie sur les deniers publics, portant sur des montants estimés à 31 milliards 885 millions 444 mille 444 Fcfa et 91 milliards 686 millions 628 mille 50 Fcfa ; mais aussi complicité d’abus de biens sociaux.







Cette fois-ci, selon Libération, la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom est demandée pour des faits présumés de « violation du secret de l’instruction, introduction d’objet prohibé en milieu carcéral et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » en lien avec les deux téléphones retrouvés dans sa cellule du Pavillon spécial lors d’une fouille à la date du 28 décembre 2025. Aucun fait de « complot » ou de « manœuvres susceptibles de troubler l’ordre public » n’est visé dans la saisine.







La « violation du secret de l’instruction » évoquée est relative aux pv d’auditions dans le fond de Tahirou Sarr devant le juge du premier cabinet financier retrouvés dans l’un des téléphones et la « diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » a un partage mettant en scène une femme.







Pour rappel, lors de sa dernière extraction, Farba Ngom avait refusé de répondre aux enquêteurs de la Section de recherches en soutenant que le contenu des deux téléphones avaient été exploités sans sa présence ou celle de ses conseils. Auparavant, il avait admis être venu de Rebeuss avec le premier téléphone caché dans le cadre du pot de lait lors de son transfert. Quant au deuxième téléphone, il avait affirmé qu’il lui avait été « apprêté » par le garde pénitentiaire Serigne Abdou Aziz Guèye écroué dans le cadre de l’information judiciaire pendante devant le doyen des juges d’instruction.

