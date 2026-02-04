L’Internet Satellite Starlink arrive au Sénégal

Le service internet par satellite Starlink de SpaceX est désormais disponible au Sénégal, marquant une étape importante dans l’amélioration de la connectivité numérique du pays. Les utilisateurs au Sénégal peuvent maintenant transférer leur compte Starlink vers une adresse locale et bénéficier des avantages d’un forfait domestique, incluant potentiellement des tarifs plus avantageux que ceux précédemment accessibles.







La couverture du réseau s’étend sur l’ensemble du territoire sénégalais, comme le montre la carte de disponibilité. Les principales villes du pays, dont Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Ziguinchor, sont couvertes par le service. Les clients souhaitant effectuer le transfert de leur compte sont invités à consulter la page dédiée et à suivre le guide étape par étape fourni dans la FAQ officielle.







Une restriction importante accompagne toutefois ce lancement. En réalité, les services itinérants provenant d’autres pays seront désactivés immédiatement à moins que le compte Starlink ne soit enregistré à une adresse locale sénégalaise. Cette mesure mettra fin aux services itinérants mais n’affectera ni l’abonnement ni la facturation des utilisateurs.







Cette expansion de Starlink au Sénégal s’inscrit dans la stratégie de SpaceX de déployer son internet par satellite à travers l’Afrique de l’Ouest, après des lancements similaires dans d’autres pays de la région.

