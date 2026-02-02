CAN féminine 2026: Le Maroc renonce à l’organisation, l’Afrique du Sud se déclare candidate, la CAF muette

L’Afrique du Sud pourrait reprendre l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026, initialement confiée au Maroc, selon les déclarations de la vice-ministre sud-africaine des Sports, Mme Mabe. Intervenant en marge de la cérémonie des Hollywoodbets Super League Awards dans la capitale économique sud-africaine, la responsable gouvernementale a révélé que les autorités marocaines avaient signalé leur incapacité à tenir l’événement. « Lorsque le Maroc nous a informés qu’il ne pourrait pas organiser la compétition, nous avons immédiatement confirmé la disponibilité de l’Afrique du Sud », a-t-elle précisé.



La compétition continentale, prévue du 17 mars au 3 avril prochains, doit rassembler 16 sélections nationales. Son enjeu dépasse le cadre africain. En effet, les quatre formations atteignant les demi-finales décrocheront leur billet pour le Mondial brésilien de 2027. Le Royaume chérifien avait obtenu les droits d’accueil en octobre 2024 lors d’une décision de la Confédération africaine de football. Le tirage au sort s’est même tenu mi-janvier à Rabat, laissant présager une organisation marocaine sans accroc.



Pourtant, aucune confirmation officielle n’émane de l’instance dirigeante du football africain. Le portail internet de la CAF maintient le Maroc comme nation hôte, tandis que ni la Fédération royale marocaine ni la CAF n’ont publié de communiqué actant un éventuel retrait. Plusieurs organes de presse du continent ont néanmoins relayé les propos de la vice-ministre, alimentant les spéculations sur un transfert imminent vers le pays arc-en-ciel.



La réglementation de la CAF prévoit des mesures dissuasives en cas de désistement tardif. Un retrait survenant à moins de six mois du coup d’envoi exposerait le pays défaillant à une amende substantielle et à l’exclusion possible de son équipe nationale des deux prochaines éditions du tournoi.

--