Pastef et le décret le conduisant au pouvoir : La décision secrète de Macky Sall révélée par son ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba

Parmi les révélations de la présentation du livre de Sidiki Kaba vendredi, une information est passée presque inaperçue mais revêt une importance capitale dans l’histoire récente du Sénégal. L’ancien Premier ministre a rappelé l’existence du « décret du 15 février 2024, numéro 2024-830, portant abrogation du décret 2023-1407 du 31 juillet 2023, qui avait mis Pastef hors la loi, remettant Pastef dans la légalité ». Me Sidiki Kaba a souligné que c’est ce décret qui a permis une campagne victorieuse, qui leur a permis d’avoir la légitimité.



Cette décision de l’ancien Président Macky Sall s’inscrit, selon l’auteur, dans une série de gestes républicains qui caractérisent la transition de 2024. Après avoir annoncé dès juillet 2023 qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, le président sortant a donc également décidé de rétablir dans la légalité le parti qui allait remporter les élections. « C’est repartir pour laisser un pays en paix », commente Sidiki Kaba qui salue dans la foulée, cette volonté de garantir une élection ouverte et équitable.