Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), rattachée au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, fait face à un incident majeur d’origine informatique. Dans un communiqué officiel daté du 5 février 2026, le Directeur de la DAF informe l’opinion nationale qu’un dysfonctionnement a été constaté dans le système de la structure, entraînant la suspension temporaire du service de production des cartes nationales d’identité.



Cet incident intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par des informations largement relayées sur les réseaux sociaux et certaines plateformes du dark web, faisant état d’une cyberattaque de grande ampleur visant les bases de données de l’État sénégalais. Des allégations évoquent une exposition potentielle de données stratégiques liées à l’identité, la biométrie et même aux fichiers électoraux de la population.



La DAF rassure : aucune atteinte à l’intégrité des données



Face à la montée des inquiétudes, la Direction de l’Automatisation des Fichiers se veut rassurante. Selon le communiqué signé par Ibrahima Dieng, Commissaire de Police Principal, les autorités compétentes affirment que l’intégrité des données personnelles des citoyens demeure intacte.



« Le Directeur rassure les populations et usagers quant à l’intégrité de leurs données personnelles, lesquelles demeurent intactes », précise le document officiel.



Par ailleurs, les services techniques compétents ont été mobilisés afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et permettre la reprise normale des activités, notamment la délivrance des cartes nationales d’identité.



Une enquête ouverte pour situer les responsabilités



Consciente de la gravité des soupçons évoqués dans l’espace public, la DAF annonce également l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devra permettre de déterminer l’origine exacte de l’incident, d’évaluer l’ampleur réelle de l’attaque éventuelle et d’identifier d’éventuelles failles dans le système d’information.