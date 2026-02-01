Mbour 4: après le passage de Moussa Balla Fofana, les familles attendent la régularisation de leurs parcelles


Mbour 4: après le passage de Moussa Balla Fofana, les familles attendent la régularisation de leurs parcelles
Les membres du collectif de Mbour 4 ont fait face à la presse ce dimanche 01 février, suite à la visite de terrain effectuée sur le site il y a quelques jours par le ministre Moussa Balla Fofana.
 
 Ainsi les familles dont les maisons ont été démolies, ont sollicité activement des titres de propriété, après des années d'attente et de recensements. En effet, il s'agit de plus de 1000 bénéficiaires qui continuent à attendre la régularisation de leurs parcelles. Ells ont toutefois salué la visite du ministre, ainsi que les annonces qui ont été faites lors de son passage à Thiès.
 
Au cours de sa visite sur le site, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, a annoncé qu'un programme a été mis en place pour s'occuper essentiellement de restructuration urbaine et de développement de nouvelles villes qui respectent les principes d'urbanisme, de cadre de vue et d'un développement durable...
Dimanche 1 Février 2026
Moussa Fall



