Mbour 4: après le passage de Moussa Balla Fofana, les familles attendent la régularisation de leurs parcelles

Les membres du collectif de Mbour 4 ont fait face à la presse ce dimanche 01 février, suite à la visite de terrain effectuée sur le site il y a quelques jours par le ministre Moussa Balla Fofana.
Ainsi les familles dont les maisons ont été démolies, ont sollicité activement des titres de propriété, après des années d'attente et de recensements. En effet, il s'agit de plus de 1000 bénéficiaires qui continuent à attendre la régularisation de leurs parcelles. Ells ont toutefois salué la visite du ministre, ainsi que les annonces qui ont été faites lors de son passage à Thiès.
Au cours de sa visite sur le site, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, a annoncé qu'un programme a été mis en place pour s'occuper essentiellement de restructuration urbaine et de développement de nouvelles villes qui respectent les principes d'urbanisme, de cadre de vue et d'un développement durable...
Autres articles
-
Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi
-
Arène nationale : Réaction de Talfa après sa victoire sur Amanekh : « Dagn ma Yapp rek… Warouma… »
-
Contrebande maritime : 28 tonnes de cuisses de poulet estimées 57 millions francs CFA interceptés par la douane
-
Convocation de Pape Ngagne Ndiaye et de Doudou Wade : Le FDR appelle à l’abrogation de l’article 254 du Code pénal
-
Saint Louis : Retard dans l'exécution des travaux de construction du pont de Rosso, le ministre Déthié Fall hausse le ton