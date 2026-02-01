Convocation de Pape Ngagne Ndiaye et de Doudou Wade : Le FDR appelle à l’abrogation de l’article 254 du Code pénal

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a publié une déclaration exprimant sa profonde indignation face aux convocations à la Sûreté urbaine de Dakar de deux journalistes, Pape Ngagne Ndiaye et Doudou Wade.







Dans un communiqué rendu public, le FDR dénonce un régime qu’il qualifie d’autoritaire et accuse les autorités de procéder à des auditions et poursuites de militants et journalistes pour délit d’opinion. « Le Sénégal va vers des lendemains sombres, notre pays chemine vers la catastrophe. Le dire ou le relayer ne saurait être un délit », lit-on dans le communiqué qui souligne que les citoyens qui alertent sur des dérives religieuses, sécuritaires ou sociétales ne devraient pas être inquiétés, mais plutôt entendus dans leurs préoccupations pour la paix et la stabilité du pays.

