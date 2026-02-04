La nomination en Conseil des Ministres de ce Mercredi 04 Février 2026

• Monsieur Babacar BA, Administrateur civil, matricule de solde n°624 582/I, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, en remplacement de Madame Seynabou NIANG.
