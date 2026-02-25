Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : révélations explosives — « Lougn méti moy… »


L’affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc continue de susciter une vive émotion. Babacar faisait face à Mme Aïta Diagne, présidente du Réseau des femmes de Lions Rouges ASC Lebou Gui, elle-même présente lors des incidents. Selon son témoignage, le séjour avait pourtant débuté dans de bonnes conditions, les supporters étant logés dans un hôtel quatre étoiles et encadrés dans leurs déplacements. « Au départ, nous n’avions aucun problème », affirme t’elle, soulignant que les tensions ne seraient apparues qu’après la finale.
 
D’après Mme Diagne, les heurts auraient éclaté à la suite d’un incident survenu au moment d’un corner impliquant le gardien sénégalais Yvan Diouf. Elle soutient que des ramasseurs de balle auraient maltraité le joueur, provoquant la colère des supporters sénégalais. « Les chaises venaient d’eux, nous n’en avions pas. Ils nous ont frappés en premier », assure t’elle, tout en reconnaissant que la situation a rapidement dégénéré jusqu’à la fin du match. Elle évoque également une tentative d’apaisement de Pathé Ciss, restée sans effet face à une foule déjà hors de contrôle.
 
Au total, 18 personnes auraient été interpellées et condamnées à un an de prison, selon les déclarations recueillies. Mme Diagne dénonce des conditions de détention difficiles et pointe un manque d’assistance juridique adaptée, estimant qu’un seul avocat pour plusieurs prévenus serait « anormal ». Elle évoque également le cas de Serigne Saliou, toujours incarcéré, et affirme que les supporters ont signalé de mauvaises conditions lors du jugement.
 
Tout en appelant au calme, la présidente du Réseau des femmes de Lions Rouges ASC Lebou Gui annonce l’organisation d’une grande marche prévue ce samedi pour dénoncer ce qu’elle qualifie d’« injustice ». Elle invite les autorités sénégalaises à « revoir leur posture » et à prendre en considération la situation des détenus. Dans un contexte de forte émotion, elle insiste toutefois sur la nécessité d’éviter toute escalade, rappelant que « le chagrin ne doit pas l’emporter sur la raison ».
Mercredi 25 Février 2026
