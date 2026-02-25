Décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias promet que « justice sera rendue...»

Barthélémy Dias, s’est exprimé ce mercredi 25 février 2026 sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu le 9 février à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Face à la presse, le leader de « Sénégal Binu Bokk » a qualifié cette mort de « tragique » et « impardonnable », promettant que justice sera rendue.



« Je promets à la famille de la victime, aux Sénégalais et plus particulièrement aux étudiants que justice leur sera rendue », a déclaré Barthélémy Dias.



Insistant sur sa posture , il a précisé : « Je parle en tant que maire de Dakar, parce que l’université est au cœur de Dakar. »



Selon lui, les événements survenus au sein du campus doivent faire l’objet de sanctions : « La justice n’est pas négociable (…) Ce que nous avons vu à l’UCAD sera puni et sanctionné. »



Le leader de " Senegal Binu Bokk"a également dénoncé la présence des forces de l’ordre à l’intérieur du campus universitaire, estimant que leur rôle devait se limiter à prévenir les débordements à l’extérieur.



« Le rôle de la police à l’université, c’est de s’organiser pour que les étudiants ne sortent pas sur l’avenue Cheikh Anta Diop, sur la corniche ou sur le canal (…) Le rôle de la police n’est pas de rentrer dans l’enceinte de l’UCAD et de poser des actes qui ne relèvent pas du maintien de l’ordre », a-t-il soutenu.



Qualifiant la situation de « désordre », Barthélémy Dias appelle ainsi à des clarifications et à des responsabilités établies dans cette affaire.

