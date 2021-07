Suivi de la vaccination contre la Covid-19 dans le monde : 1,2% de la population en Afrique vaccinée

En Afrique c’est 1,2% de la population qui a été vaccinée si l’on en croit le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE), Au 04 juillet 2021, environ 3,2 milliards de doses de vaccins ont été administrées à 1,87 milliards de personnes (soit environ 24% de la population mondiale) dont 874 millions de personnes (soit 11 % de la population mondiale) ont reçu deux injections.

A la même date, 33,37% de la population en Amérique du Nord a été complètement vaccinée, contre 13,22% en Amérique du Sud, 28,7% en Europe, 8,32% en Asie, 5,7% en Océanie et 1,2% en Afrique.

Israël, Bahreïn, Mongolie, Hongrie, Uruguay, Royaume Unis et États-Unis, avec respectivement 59,8%, 58,6%, 53,6% 50,9%, 50,75%, 49,2% et 46,9% de la population complétement vaccinée, affichent les taux de vaccinations les plus élevés au monde.