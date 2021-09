Suivi / Campagne agricole : Le Pr Moussa Baldé exprime un satisfecit après son périple au Sud.

Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Mr Moussa Baldé, a choisi le sud du pays pour effectuer sa première tournée de suivi de la campagne agricole. Il s'est rendu dans les 5 régions que sont Kédougou, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor pour mesurer l'impact de l'hivernage sur la production agricole.



"On a vu des champs très très beaux. On a vu des producteurs déterminés, mais surtout heureux avec beaucoup d'espoir. Nous espérons que si l'hivernage se termine correctement, cette année la production agricole du Sénégal devrait être supérieure pour toutes les spéculations à celles de l'année dernière", a dit le ministre qui venait de boucler la première étape d'une tournée nationale.



Pr Moussa Baldé a profité du périple pour évoquer les contraintes liées à l'absence d'engrais qui, selon lui, est causée par la pandémie de la Covid-19.



"Nous n'avons pu compter que sur les ICS qui ont produit environ 40 000 tonnes que nous avons entièrement mis en place. Nous travaillons tous les jours pour qu'on ait le taux de mise en place le plus satisfaisant possible dans le cadre des fertilisants", a -t-il expliqué, rappelant les innovations avec l'utilisation de l'engrais bio. Il est largement revenu sur le bilan de cette tournée agricole...