Stratégie nationale de l’état-civil : Plus de 4.000 acteurs en formation pour la valorisation du programme « Nekkal »

Le Ministre des Collectivités Territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, M Mamadou Talla, a présidé ce jeudi, l'ouverture de l'atelier de partage de planification des cascades de formation des acteurs de l'état-civil



Pour l’autorité, le respect des droits des personnes liés à la reconnaissance de leur identité par l’amélioration du système d’information de l’état-civil efficient et la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique sécurisé, est une des priorités phares du président de la République, pour qui, l’état-civil doit être moderne et accessible à tous.



La modernisation de l’état-civil au Sénégal répond à une demande toujours exprimée dans les objectifs du ministère. L’acte trois de la décentralisation place l’état-civil comme un des leviers les plus importants dans le cadre de l’accompagnement du capital humain.« Il a été élevé au rang de priorité nationale pour traduire la volonté de Son Excellence Macky Sall, de doter notre pays de l’état-civil moderne fiable et objectif. »

Cependant, la rencontre d’aujourd’hui vise à renforcer les capacités des acteurs de l’état-civil par l’acquisition de compétences instrumentales et à harmoniser les pratiques pour la participation de cette volonté. Dans ce processus de modernisation de l’état-civil, la formation occupe une place importante si l’on s’en tient au propos de l’autorité. Après les phases d’élaboration et de validation de la stratégie nationale de formation, l’ensemble des sessions effectives de formation sera entamé dès aujourd’hui. Ceci reste alors la première phase, elle réunit plus de 2000 agents, 600 officiers et 600 activistes sans oublier plus de 800 auxiliaires. Pour cette première, 152 sessions de formation sont prévues. La deuxième, va démarrer au mois d’octobre 2023 et va prendre en charge également les autres auxiliaires de l’état-civil, soit plus de 14.000 chefs de village et de quartier.



Selon Mamadou Talla, ces formations seront en cascades et impliquent les acteurs de l’état-civil de toutes les collectivités territoriales, les méthodes et techniques de formation relèvent de la pédagogie des adultes, elles seront donc actives et fondées par l’approche des compétences afin de mieux outiller les acteurs de l’état-civil sur l’ensemble du territoire.



Parallèlement à ses formations et qui sont en présentiel, une autre plateforme d'autoformation a été mise en place, qui offre à tous les acteurs de l’état-civil la possibilité de se perfectionner à distance.

« En terme de numérisation et digitalisation, on peut dire que la modernisation de l’état-civil de notre pays est aujourd’hui dans sa phase active », assure Mamadou Talla.



Pour rappel, dans le cadre du programme « Nekkal », sur un objectif de 15 millions d’actes d’état civil, nous avons aujourd’hui numérisé pratiquement le tiers. Parallèlement à la numérisation, les opérations d’indexation sont en cours, elles seront suivies par la mise en place d’un registre de l’état-civil qui centralise l’ensemble des données de toutes les collectivités territoriales.



Cependant, il est aussi à noter que le registre national est conçu pour interagir avec les structures, utilisatrices des données d’état-civil (carte d’identité, titre de voyage, permis de conduire etc...), il permettra aussi de vérifier l’authenticité d’un document d’état-civil en assurant la fiabilité et la sécurité avec la digitalisation du système de la plateforme et offrira à tous les usagers, qu’il soient au Sénégal ou à l’étranger, la possibilité de demander des documents d’état-civil sans avoir à se déplacer.



Pour assurer aux agents des meilleures conditions de travail et de sécurité, le ministère promet un accompagnement de sa structure, « Des centres d’état-civil sont construits d’autres sont réhabilités ou en train de l’être, mais tous équipés en matériel informatique pour faciliter l’enregistrement ou la recherche d’un état-civil » dira Mamadou Talla...