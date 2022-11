Stratégie Nationale de la souveraineté alimentaire du Sénégal : Le Ministre Pape Sagna Mbaye lance officiellement les travaux.

Lors du Conseil des Ministres de ce mercredi 9 octobre 2022, le

Président Macky Sall a rappelé son option d’intégrer le volet « souveraineté alimentaire » aux missions et à l’intitulé du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural afin d’asseoir l’extension

des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et

horticoles au regard du volume des importations et des modes de

consommation du pays.

Le Chef de l’État Macky Sall avait insisté sur

le caractère interministériel de cette orientation majeure du Plan Sénégal Emergent et a engagé le Ministre en charge de l’Agriculture,

sous la supervision du Premier Ministre, d’élaborer, avant fin décembre 2022, une Stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS), consensuelle, pragmatique et durable. À cet effet, les trois

départements ministériels qui sont le Ministère de l’Agriculture, de

l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, le Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime, le Ministre de l’Élevage et de la

production animale, ont tenu un atelier de lancement de la SAS, ce jeudi 10 novembre à Diamniadio.

Selon le MEPA, Pape Sagna Mbaye, « Tout ce

que je peux retenir, c’est qu’en voyant tout ce beau monde cela traduit

l’excellence de la participation et la qualité des débats que nous

avons eus… Maintenant on sait que dans un temps très court, par rapport à l’évolution du monde, nous avons besoin d'augmenter de 70% nos capacités actuelles pour pouvoir nourrir le monde entier. Le Sénégal fait partie de ce monde. On est 17 millions aujourd’hui, 23 millions 800 en 2035 et 51

millions dans 60 ans. Il faudrait mettre tout de suite un plan stratégique pour pouvoir faire face à ces échéances qui nous attendent », a-t-il il indiqué. Pour rappel, le chef de l’État Macky Sall avait demandé au Ministre de l’Agriculture de présenter, avant fin novembre 2022, une nouvelle doctrine d’intervention de la SAED et de la SODAGRI ; l’évaluation de la distribution du matériel agricole aux

producteurs ; le Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR) actualisé.