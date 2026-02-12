Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN décrètent une cessation de toute activité pédagogique...

Les étudiants de l’université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass (USSEIN) campus de Kaolack, ont décrété 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et de journées sans tickets (JST) pour se solidariser avec leurs camarades de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Contacté par Dakarcatu Kaolack, Ousmane Niang, président de la commission sociale de l’UFR SAEPAN et porte-parole des étudiants de l’USSEIN déclare : « Tout le monde voit ce qui se passe dans ce pays. C’est anormal ce qui se passe dans les universités. Et nous n’allons pas rester les bras croisés. Des étudiants sont torturés, maltraités par les forces de l’ordre. C’est pour cela qu’en tant qu’étudiants, on a pris notre engagement et notre décision ferme de décréter 48 heures de journées sans tickets suivi de cessation des activités pédagogique au niveau de l’USSEIN(…). Depuis, elles (les autorités universitaires de l’USSEIN) ont décidé de fermer les restaurants pour nous empêcher de nous restaurer, ce que nous n’allons pas accepter», a-t-il averti.

Ousmane Niang et ses camardes espèrent des solutions dans les plus brefs délais, sans quoi ils comptent passer à la vitesse supérieure. « Nous demandons au Président de la république et au premier ministre de se prononcer officiellement sur cette affaire. Qu’ils prennent leur responsabilité dans les plus brefs délais, sinon personne ne nous retiendra », a-t-il ajouté.