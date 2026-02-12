Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026


Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026

L’Assemblée nationale a publié son calendrier des sessions plénières pour les prochaines semaines. Un agenda chargé avec l’examen de plusieurs projets de loi stratégiques qui touchent à la justice, la sécurité, la défense et les relations internationales.

 

Le lundi 16 février, les députés examineront un projet de loi portant création de l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), une initiative du ministère de la Justice visant à renforcer le contrôle des conditions de détention dans le pays. La même journée, l’Assemblée se penchera sur une demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom. 

 

Le mercredi 18 février marquera l’examen d’une proposition de loi inédite portant création d’une chaîne parlementaire, qui permettrait de diffuser directement les travaux de l’Assemblée nationale. Les députés débattront également d’un projet de loi relatif aux activités de sécurité privée, présenté par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

 

Le volet international occupera une place importante dans les débats. Le mardi 17 février, l’Assemblée examinera plusieurs projets de ratification d’accords de coopération, notamment un accord de coopération militaire et technique entre le Sénégal et la Guinée, signé à Accra en juin 2021, ainsi qu’une convention d’extradition avec la Gambie.

 

Le ministère des Forces armées présentera également un projet de loi portant statut des officiers sous contrat.

 

Le mardi 3 mars, les députés se pencheront sur un projet de loi créant le Conseil national de Régulation des Médias (CNRM), une initiative du ministère de la Communication qui vise à moderniser le cadre régulateur du secteur médiatique sénégalais. Enfin, le lundi 23 février, l’Assemblée examinera des projets de résolution concernant la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam dans le cadre de procédures judiciaires en cours.

Jeudi 12 Février 2026
Dakaractu



