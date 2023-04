Stade Iba Mar : Excédés par la situation du Jaraaf, les supporters s’en prennent à Youssouph Dabo, une journaliste évacuée à CTO…

La fin du match de football entre le Jaraaf de Dakar et Génération Foot (17eme journée de Ligue 1) a été émaillée par des incidents d’ordre extra sportifs, ce samedi, au stade Iba Mar Diop de Dakar. En effet, d’après les témoignages recueillis par dakaractu, à la suite de la défaite (1-0) du Jaraaf, battu par les Grenats, les supporters du club de la Médina ont laissé éclater leur colère et toute leur frustration en essayant de s’en prendre à l’entraîneur de leur équipe, Youssouph Dabo. Ce dernier qui a rejoint le club cet été, est désigné comme le principal responsable de la crise au Jaraaf qui traîne au bas du classement (11eme, 18 points.)



La fin de la partie sifflée, les “jaraafmen” s’en sont donc pris au coach Dabo et aux membres du staff qui ont essuyé des jets de pierres nourris. Depuis les tribunes, les supporters du Jaraaf piqués à vif par cette troisième défaite successive en Ligue 1 (face à la Douanes, le Cneps et Génération foot), sur les trois dernières journées, ont voulu porter atteinte à l’intégrité physique de leurs dirigeants.



Une situation dangereuse qui, toujours sur la base des informations glanées, a dégénérée au point de nécessiter l’intervention des forces de l’ordre qui se sont déployées pour assurer la protection de Youssouph Dabo et de l’ensemble des acteurs présents sur la pelouse du stade Alassane Djigo. C’est d’ailleurs ce qui a provoqué la projection de gaz lacrymogène sur les gradins, provoquant un mouvement de foule et des bousculades.



C’est ce qui va entraîner la chute de la journaliste Amina Dieng, de la 13TV. Touchée au genou, la jeune femme sera évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff ex CTO “Notre consœur Amina Dieng est tombée. Évanouie, elle s'est réveillée avec un souci au genou. Nous sommes sur le chemin de l'hôpital CTO” a renseigné l’une de ses collaboratrices, la journaliste Mame Fatou Ndoye, via Twitter. Le pire a été évité de justesse !



Revenant à la situation du Jaraaf, le club qui visait le titre à la fin de la saison, traverse une situation particulièrement compliquée. Après 17 journées, Youssouph Dabo qui est arrivée en “Messi” cherche encore la bonne formule pour faire de son équipe une machine à gagner. Seulement, avec 6 victoires, 8 défaites et 3 matchs nuls, le bilan est désastreux et loin de répondre aux attentes des supporters qui ont jugé nécessaire de manifester leur déception de manière violente. Une violence qui sera certainement sanctionnée par la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP.)