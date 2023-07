Stade Alassane Wade de Podor: Le maire Racine Sy promet de doter l'infrastructure sportive d'une pelouse synthétique dans 70 jours

La finale de la coupe du Maire de Podor a été finalement remportée par l'Asc Dialtabés 3/1 tirs au but ( 1/ 1 temps réglementaire). Une occasion pour l'édile de la ville, Mamadou Racine Sy de faire une véritable démonstration de force.



En effet, une forte mobilisation des Podorois a été constatée et le maire a effectivement saisi l'occasion pour annoncer des mesures fortes comme la dotation dans 70 jours de la plus belle pelouse synthétique du pays au stade Alassane Wade de Podor.



Un beau cadeau à toute la jeunesse du département eu égard à la sempiternelle problématique de la disponibilité d'infrastructures de qualité à l'intérieur du pays. Pour le premier magistrat de Podor, " le sport a cette magie de réunir tout le monde et de transcender toutes les différences".



Sous les acclamations du public, des slogans du genre " Racine Président " ont été déclamés par le public venu prendre part à cette finale. Ce qui semble un souhait ardent des populations du Toro de voir le Maire Mamadou Racine Sy briguer la magistrature suprême.



De son côté, le conseil municipal de Podor avait donc mis les petits plats dans les grands avec une belle organisation sous l'impulsion du Président de la commission sportive, Aliou Ngaido. Des lots de matériels sportifs ont été remis outre, aux 13 équipes de football, aux acteurs du hand- ball, du basket, de la pétanque etc. Une manière de booster la pratique sportive dans la commune et tout le département.