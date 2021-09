Sport populaire : Souleymane Ndoye offre 8 290 000 Franc Cfa et 27 jeux de maillots aux ASC de Rufisque Ouest.

Elles sont au nombre de 27 ASC à recevoir une dotation pour participer aux Navétanes qui se tiennent actuellement à Rufisque. Ceci au grand bonheur des acteurs sportifs représentés par le président de l’ODCAV de Rufisque Mamadou Diouf Mbengue.



En effet, dira-t-il, « Souleymane Ndoye a toujours été là pour les jeunes et le mouvement sportif. Depuis qu’il est à la tête du CDR et même avant, il a toujours été à notre côté. Il est le partenaire institutionnel et le parrain des phases départementales… », a-t-il fait savoir lors de cette cérémonie de remise.



Selon le Président du Conseil Départemental de Rufisque, l'honorable député Souleymane Ndoye, ce geste s'inscrit dans l'ordre naturel des choses.



Ainsi, « j’ai le plaisir de vous remettre en ce jour, ma modeste contribution pour les 27 ASC de la commune de Rufisque Ouest. Cette dotation de 27 jeux de maillots, deux ballons, 100.000 Frs pour chaque ASC et 500.000 Frs pour chaque zone, pour un montant global de 8 290 000 Franc CFA pourra, je l’espère, permettre aux jeunes sportifs rufisquois de la commune d’améliorer les conditions d’exercice de leur passion commune : le sport… Et, en tant qu’ancien membre actif du mouvement sportif de Rufisque, c’est un honneur pour moi de procéder à cette remise symbolique. Chers jeunes, n’en doutez point vous avez mon total soutien et cela depuis des années. En effet, en tant que Président du département, j’ai eu l’honneur d’être le parrain de deux éditions du tournoi départemental organisé par l’ODCAV que vous me permettrez de remercier chaleureusement au passage », a dit Souleymane Ndoye. Cette première sera suivie très prochainement par d’autres actions pour le compte de l’ensemble des zones de Rufisque. Il a aussi profité de cette occasion pour dire un grand merci à toute la jeunesse de Rufisque pour leur soutien et l’attention portée à sa personne dans toutes leurs organisations.



Il ajoute : « je voudrais également renouveler mes amitiés et mon engagement à tous les membres de l’ODCAV de Rufisque à travers le président Mamadou Diouf Mbengue ainsi qu’aux deux Présidents de Zone, Mamadou Diop et Malick Ndiaye. »



C’était lors d’une cérémonie de remise qui s’est tenue ce 9 septembre 2021 à Rufisque.