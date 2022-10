Souvenirs - Adja Aminata Sô : Octobre 2020 – 12 Octobre 2022.

Loin des yeux mais près du cœur il y a 2 ans déjà que nous a quitté notre chère mère – grand-mère – sœur – parente et alliée feue adja Aminata Sô. en ce jour anniversaire de son décès maître Nafissatou Diop Cissé et ses enfants, Mme Mbaye Fatoumata Zahra Thiam, son époux cheikh Mbaye et leurs enfants, la famille de feu Mbouttou sow et de feue Aminata Diaw guissaly, la famille de feu abiboulaye sow la famille de feue Oumy Diané, les familles sow de Kaolack et de Dakar, les familles Diané de Dakar, Ngaparou et Kaour, les familles ndiaye-niang-seck-Diagne-Youm de Dakar et Ngaparou, les familles Diop de Dakar et NDiaffate, les familles Thiam de Dakar, Alwar et Kaolack, vous prient d’avoir une pensée pieuse pour elle et vous remercient encore une fois de votre soutien moral lors de cette épreuve douloureuse.

Al Fatiha + 11 likhlass