Soutien de Pape Diop à BBY : Jeux d'intérêts ou lucidité politique d'un homme d'État ?

Moussa Taye : « Techniquement les arguments avancés par Pape Diop ne tiennent pas la route »

Même s’il motive son choix par une volonté d’épargner le pays d’« une crise institutionnelle grosse de tous les dangers », la décision prise par Pape Diop de rejoindre le groupe parlementaire de la coalition BBY reste diversement appréciée par les acteurs et analystes de la scène politique. C’est le cas de Moussa Taye, qui rejette farouchement cet argument de l’ancien maire de Dakar. Pour le conseiller politique de Kalifa Sall, cette décision relève de purs intérêts politiques et de positionnement. « La notion d’intérêts est trop présente dans le jeu politique. Les hommes politiques agissent souvent par intérêt. Maintenant c’est une décision maquillée sous le jeu de démocratie, de loyauté etc... Mais le fond c’est un jeu d’intérêts. Je ne partage pas la décision de Pape Diop de rallier le camp présidentiel. J’estime que les hommes politiques doivent respecter le choix des électeurs. Techniquement les arguments avancés par Pape Diop ne tiennent pas la route. Le choix est motivé par des questions d’intérêts politiques et de positionnement. Mais ce qui est important aujourd’hui c’est que BBY a perdu la majorité obligée qu’elle est de quémander une voix pour avoir une majorité absolue », a souligné Moussa Taye.

Ibrahima Bakhoum : « Pape Diop connait l’État pour avoir été à plusieurs postes de responsabilité »

Loin de Moussa Taye, le journaliste formateur et analyste politique Ibrahima Bakhoum reste convaincu que le leader de Bokk Gis-Gis connaît bien l’État pour avoir longtemps servi la nation. Mais pour cette décision prise, notre interlocuteur s’interroge sur l’avenir politique réel du leader du parti Bokk Gis-Gis Pape Diop. « Toute action politique est justifiable par celui qui la prend, et comme on le dit, la fin justifie les moyens. Donc la fin c’est quoi, il faut regarder les chances de Pape Diop ?

Évidement son mentor Abdoulaye Wade a fait plusieurs tentatives avant de devenir président de la République. Est-ce que Pape Diop peut avoir les mêmes chances ou est-ce que le contexte est toujours le même ? autant de questions qui se dessinent devant lui. Mais je dirais qu’il est en train de jouer sa dernière carte politique et puisqu'il ne se contente pas seulement d’un poste de député, alors qu’il est accompagné par des personnes, ils ont besoin de se positionner. Parce qu’une carrière politique c’est une chose, mais si on fait de la politique aussi c’est pour être récompensé. De ce point de vue, cette décision relève du jeu d’intérêt.

D’autre part, il faut reconnaître que Pape Diop connaît bien l’État pour avoir été à plusieurs postes de responsabilité. Il peut dire que s’il laisse la majorité à l’opposition, il peut arriver à un blocage institutionnel comme il l’a évoqué lui-même, ce qui donnerait la chance au président de gouverner par ordonnance. Mais qu’est-ce que cela changerait si le président gouvernait par une majorité obtenue par la voix d’un plus mécanique. S’il a la possibilité de faire, ça lui permettait de faire passer toutes les lois qu’il veut et cela va obliger tous les députés à travailler et à venir régulièrement à l’Assemblée », tente d’analyser Ibrahima Bakhoum.



« Pape Diop soutient et défend cette logique de retrouvaille de la famille libérale »

Cependant selon une autre source bien informée de la situation politique et qui a préféré garder l'anonymat, Pape Diop est dans une logique de travailler pour les retrouvailles de la famille libérale. Et le choix de rejoindre le groupe parlementaire BBY, pourrait bien participer à concrétiser cette volonté qui a été même exprimée par le président Wade lors de sa venue récente à Dakar à la veille des législatives. « C’est vrai qu’il a avancé des arguments pour éviter une crise institutionnelle, mais tout le monde savait que Pape Diop se dirigerait vers Macky Sall. Parce qu’il a toujours défendu les retrouvailles de la famille libérale. Même si vous regardez la composition de sa coalition, vous ne verrez que des anciens libéraux comme Aliou Sow, Massaly etc... Donc tout ce qu’on peut dire, c’est que son action est plus guidée par cette idéologie de retrouvailles de la famille libérale, cette pensée qui a été développée par Abdoulaye Wade.

Pape Diop est toujours dans cette logique, il le défend et il l’a toujours soutenu. Pape prône le règlement du cas de Karim Wade, et je crois qu’il va prêcher dans ce sens et travailler l’oreille de Macky pour lui faire savoir peut-être que son salut passe par les retrouvailles de la famille libérale. Wade lors de sa venue à la veille des législatives, le message fort qu’il a lancé en direction des libéraux, c’était la retrouvaille de la famille libérale. Pape Diop a toujours plaidé pour l’amnistie de Karim Wade ou bien encore qu’on trouve un moyen qui permette à Karim Wade de retourner dans le jeu politique. Et s’il y a aujourd’hui un acteur politique que le retour de Karim Wade ne gênerait pas dans le jeu politique, c’est bien Pape Diop », a soufflé notre source bien informée. Tout pour dire que la situation politique actuelle renferme en son sein d’autres surprises qui pourraient même être beaucoup plus importantes que celles déjà vécues…