Soutien de Djibril Wade à Macky Sall : La base récuse l’attitude du maire de Biscuiterie et réaffirme son ancrage dans le parti libéral.

Après son annonce le week-end dernier au sujet de son compagnonnage politique avec Macky Sall, le maire de la Commune de Biscuiterie élu fraîchement sur la liste de la Grande coalition Wallu Sénégal, devrait bien s’attendre à une réaction de la base. Djibril Wade, devant une délégation du président Macky Sall pour remettre le terrain de NGB à la commune de Biscuiterie, avait manifesté son soutien au président Macky Sall, ajoutant l’opportunité de réunification de la famille libérale.



Ce qui n’a pas été du goût de la section communale du Parti démocratique Sénégalais avec ce communiqué sorti ce mercredi. En effet, le Pds communal considère que ce reniement du maire de Biscuiterie, au-delà du caractère répréhensible de sa décision, remet au goût du jour la question de l’éthique des hommes politiques qui, à peine élu, et sans se soucier de la volonté exprimée par les électeurs, retournent leurs vestes, au gré de leurs intérêts.



Selon elle, ces propos sortis par le maire Mohamed Djibril Wade ne concernent que lui. Quant à eux, regroupés autour des idéaux du Pds, Me Abdoulaye Wade reste leur seul et unique constante. Ils réitèrent également leur soutien au candidat Karim Wade et sont prêts à s’engager pour reconquérir les bases du Pds en vue de mieux aborder les prochains rendez-vous électoraux...