Soumbédioune : Cheikh Bâ réitère ses actions sociales auprès des acteurs de la pêche.

Toujours bien présent dans sa localité, Cheikh Bâ n'arrête pas ses actions à l'endroit des populations. Le leader de la CATB s'est rendu ce dimanche auprès des pêcheurs de Soumbedioune pour échanger avec eux sur leur mode de travail et s'enquérir de leurs préocupations. "Quand on parle de Médina, nous savons que c'est une partie de Dakar qui ne peut être dissociée de Soumbédioune. C'est pourquoi, nous sommes tenu de collaborer avec vous", lancera le directeur de la CDC à l'endroit des pêcheurs.



Ainsi, Cheikh Bâ compte mutiplier ses actions sociales dans la commune de Médina pour, comme il le soutient, " valoriser le rôle de l'État en contribuant dans la mise en oeuvre concréte de l'Objectif du président. "



Le "Messi" de la Médina a par ailleurs manifesté son intérêt pour la localité et promet aux jeunes et à ceux du 3e âge, son engagement sans faille à porter le flambeau pour une Médina prospère.