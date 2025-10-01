Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale)

Au moins six civils ont été tués mercredi dans une attaque attribuée aux paramilitaires à el-Facher, capitale du Darfour-Nord assiégée depuis plus de 17 mois, a déclaré à l'AFP une source médicale.



El-Facher, dernière capitale régionale encore tenue par l'armée, est devenue le principal front de la guerre que se livrent depuis avril 2023 l'armée régulière, contrôlée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), commandées par le général Mohamed Daglo.



L'attaque, attribuée aux FSR, a tué six personnes et blessé 10 autres, a déclaré à l'AFP la source médicale sous couvert d'anonymat.



Ville stratégique pour le contrôle du Darfour, el-Facher est assiégée depuis mai 2024 par les FSR qui encerclent peu à peu les derniers territoires contrôlés par l'armée.



Dans des vidéos diffusées sur leurs réseaux sociaux, les FSR apparaissent aux abords du centre médical et à l’intérieur de l’aéroport, dans l'ouest de la ville. Seuls quelques centaines de mètres les séparent du quartier général de la 6e division d’infanterie de l’armée.



Selon l'ONU, la ville est devenue "l'épicentre de la souffrance des enfants": près de 40% des enfants de moins de cinq ans y souffrent de malnutrition aiguë ou sévère.



Lundi, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan Denise Brown a évoqué des "rapports faisant état d’exécutions illégales, d’enlèvements et de détentions arbitraires."



Cette semaine, des images satellites analysées par le Humanitarian Research Lab de l’Université Yale (HLR) ont montré la présence de 43 nouveaux drones et 20 lanceurs, entre le 26 et le 29 septembre dans l'aéroport de Nyala, capitale du Darfour-Sud contrôlée par les FSR.



Le laboratoire, qui alerte sur "un signe d'attaque imminente", dit avoir identifié au moins 23 drones de type Delta-Wing avec une portée opérationnelle de 1.500 et 2.500 kilomètres, ce qui place l’ensemble du territoire soudanais à portée de frappe.



Mi-septembre, une attaque de drone attribuée aux paramilitaires a fait 75 morts dans une mosquée d'el-Facher.



Quelques jours plus tôt, les FSR avaient revendiqué plusieurs attaques de drones "précises et ciblées" sur des sites stratégiques de Khartoum -usine, station électrique, caserne militaire.



Entrée dans sa troisième année, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué ce que l'ONU qualifie de "pire crise humanitaire au monde."

