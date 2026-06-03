Sonko vs Diomaye - Tensions au sommet de l’État : les sénégalais appellent à l’apaisement...

À la suite de la sortie d'Ousmane Sonko, président du Parti Pastef, par ailleurs Président de l’Assemblée nationale, Dakaractu est allé à la rencontre des citoyens sénégalais pour recueillir leurs réactions sur les relations entre Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Au cours de ce micro-trottoir, les citoyens interrogés ont majoritairement appelé à l’apaisement, rappelant que les deux hommes ont toujours cheminé ensemble avant leur accession au pouvoir. Selon eux, les divergences affichées publiquement ne sont, ni une priorité, ni une réponse aux préoccupations des populations, confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales. Ils exhortent ainsi les deux dirigeants à régler leurs différends en interne et à se concentrer sur les attentes des Sénégalais afin d’éviter toute crise institutionnelle au sommet de l’État.