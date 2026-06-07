Sonko avertit Diomaye: « Pour reporter les locales, il faut passer par l’Assemblée »


Poursuivant son offensive contre l’exécutif, Ousmane Sonko a été catégorique sur la question des élections locales : le Pastef ne cautionnera aucun report du scrutin, quelle qu’en soit la justification. « Pastef ne sera jamais d’accord pour un report des élections locales », a-t-il tranché devant ses partisans, avant d’opposer un argument constitutionnel à toute velléité de l’exécutif en ce sens : « Pour le faire, il faut passer par l’Assemblée et voter une loi d’habilitation. »

 

Un rappel à l’ordre procédural qui semble signifier un double avertissement : d’abord, que le président de la République ne peut agir seul sur ce terrain ; ensuite, et surtout, que le Pastef, désormais majoritaire à l’Assemblée nationale sous la présidence de Sonko lui-même, constitue un verrou institutionnel que l’exécutif ne pourra pas contourner.

 

En liant ainsi la question électorale à l’équilibre des pouvoirs, le leader de Pastef transforme le débat sur les locales en nouveau terrain d’affrontement avec Diomaye, confirmant que la bataille entre les deux anciens alliés se jouera aussi, et peut-être surtout, sur le calendrier démocratique.

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Dimanche 7 Juin 2026
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