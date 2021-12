Sonatel à Diamniadio : le délégué général des pôles urbains Diène Farba Sarr annonce un investissement de plus de 600 milliards de francs.

Le Directeur Général du Groupe Sonatel a procédé à la pose de la première pierre du bâtiment de Sonatel à Diamniadio. Le ministre délégué général de la promotion du pôles urbains, M. Diène Farba Sarr, a aussi répondu présent à la cérémonie.



En effet, un investissement d'une telle envergure ne fait que participer au plan Sénégal émergent. Selon lui, plus de 600 milliards de francs d'argent public ont déjà été investis à Diamniadio, et l'engagement du secteur privé ne fera que valoriser le projet de faire de Diamniadio une ville relais.



Le Ministre encourage et pousse les acteurs des autres secteurs à s'engager davantage à l'émergence de notre pays, mais aussi souhaite la bienvenue à la Sonatel...