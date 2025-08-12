Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra

Une délégation de l’Alliance Pour la République (APR), prend part au Sommet des Partis Politiques Africains, organisé à Accra, du 12 au 14 août 2025 par le Gouvernement du Ghana et le Centre Africain de Gouvernance, dans le cadre de l’Initiative des Partis Politiques Africains (APPI).
Conduite par Amadou Mame Diop, la délégation est composée du Ministre Elhadji Oumar Youm, de Néné Fatoumata Tall Mbaye et de Abdoulaye Diagne.
Ce sommet symbole d’unité continentale et de coopération panafricaine, ambitionne de transformer les partis politiques en acteurs clés de la gouvernance démocratique, du développement économique et de l’intégration africaine. Il vise également à renforcer la coopération interpartis, à favoriser l’inclusion des jeunes et des femmes, et à exploiter pleinement les opportunités offertes par la ZLECAf pour l’industrialisation et la croissance.
Fidèle à sa vision d’un Sénégal émergent et d’une Afrique unie et prospère, l’Alliance Pour la République partage, dans ce cadre, son expérience de parti au pouvoir, ouvert au dialogue, et fortement impliqué dans la dernière décennie dans le développement du Sénégal à travers la mise en place du Plan Sénégal Émergent (PSE).
