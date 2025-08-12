Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra

Une délégation de l’Alliance Pour la République (APR), prend part au Sommet des Partis Politiques Africains, organisé à Accra, du 12 au 14 août 2025 par le Gouvernement du Ghana et le Centre Africain de Gouvernance, dans le cadre de l’Initiative des Partis Politiques Africains (APPI).







Conduite par Amadou Mame Diop, la délégation est composée du Ministre Elhadji Oumar Youm, de Néné Fatoumata Tall Mbaye et de Abdoulaye Diagne.

