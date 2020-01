Sommet Royaume Uni Afrique sur l'investissement : Macky Sall et Boris Johnson pour la redynamisation de la coopération économique entre le Sénégal et le Royaume Uni.

Le chef de l'État Sénégalais Macky Sall et le Premier ministre Britannique Boris Johnson se sont entretenus en tête à tête lors de l'ouverture du sommet Royaume Uni/Afrique sur l'investissement. Selon une note brève parvenue à notre rédaction, les deux hommes ont convenu de redynamiser la coopération économique entre le Sénégal et le Royaume Uni. Le Royaume Uni, selon la même source, a décidé de faciliter les échanges « entres Dakar et Londres à travers une meilleure circulation de personnes et des biens pour favoriser l'investissement et accroitre le volume des échanges économiques. »