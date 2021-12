Situation sanitaire en Afrique : « Elle est très mauvaise, nous devons soutenir les initiatives prises par le président Ramaphosa » (Autorité UA)

Le président de la Commission des droits de l’homme et des peuples, à l’occasion du séminaire continental de haut niveau sur le droit à la santé et à la protection sociale en Afrique et de la Consultation régionale sur la restauration de l'espace civique, s’est prononcée sur la question sanitaire en Afrique. Selon Rémy Ngoye Loumbou, « la situation de la santé en Afrique est très mauvaise », regrette-t-il.



C’est pourquoi, pour vaincre la pandémie à coronavirus, il invite les États à accompagner les initiatives du président de l’Afrique du Sud. « L’Afrique manque de vaccins. De gros efforts sont en train d’être faits par le champion de la situation, le président Cyril Ramaphosa qui est en train de lutter pour que l’Afrique soit autonome en terme de vaccin. Nous devons soutenir les initiatives prises par le président Ramaphosa. C’est pourquoi nous devons nous mobiliser derrière ce champion dans le domaine », lance-t-il.