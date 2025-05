Situation préoccupante des travailleurs : L'APR condamne les politiques régressives du pouvoir actuel et leur cortège de licenciements abusifs...

Dans un communiqué rendu public, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'APR a tenu à faire un rappel concernant les acquis face à la "situation préoccupante des travailleurs".



« Plus d’un siècle après le choix du 1er mai comme Journée internationale des Travailleurs, les peuples du monde préservent jalousement la mémoire combattante des ouvriers et des classes laborieuses. Au Sénégal, la tradition commémorative à travers les défilés des centrales syndicales et la présentation des cahiers de doléances, garde toute sa vitalité et toute sa tonicité, à la hauteur de l’héritage de luttes légué par les grandes batailles menées par les travailleurs et des acquis politiques, économiques et sociaux qu’ils ont engrangés depuis la période coloniale. Honorer la force de travail, se battre pour l’amélioration continue des conditions d’existence des travailleurs ont été les premières et principales aspirations. Plus précisément, le Président Macky Sall et l’Alliance Pour la République ont toujours inscrit leur action dans cette dynamique, inspirés par cette double certitude : d’une part, le travail ennoblit l’homme, il est un instrument majeur d’inclusion socio-économique et de progrès social partagé ; d’autre part, avec force et conviction, le Président Macky Sall a toujours été l’avocat-défenseur des travailleurs, et cela à travers la tenue régulière des Conférences sociales, terreaux fertiles d’acquis sociaux, de concertations fréquentes, cadre de dialogue responsable et de régulation, mais également par le biais de grandes politiques sociales protégeant les travailleurs et améliorant leur pouvoir d’achat (baisse des prix des denrées de première nécessité, renforcement qualitatif des services sociaux de base, fiscalité avantageuse, hausse significative des salaires, revalorisation notable des pensions de retraite, mise en place de filets sociaux comme la CMU, les bourses de sécurité sociale - aujourd’hui suspendues depuis l’arrivée des nouvelles autorités et qui affectent plus de 350 000 bénéficiaires -, promotion du travail décent, etc.). Bref, pendant les 12 années à la tête du pays, le Président Sall a toujours traduit en actes cet esprit fédérateur et mobilisateur du 1er mai et une dynamique de croissance inclusive et partagée. »



Poursuivant, le SEN a exprimé ses préoccupations. « Aujourd’hui, ce riche et brillant héritage est systématiquement foulé au pied, voire en passe d’être totalement détruit par le pouvoir qui dirige notre pays. Par une série de mesures violentes et d’arrière-garde, le pouvoir plonge les travailleurs dans d’indicibles souffrances, dans une grande précarité et un profond malheur. Il bloque l’économie, multiplie les licenciements abusifs à la CDC, au Port Autonome de Dakar, dans les ministères et Agences d’exécution, au FONGIP, à la SAPCO…, fait fuir les investisseurs, faisant ainsi planer de graves menaces sur l’Emploi au Sénégal. En portant également des coups régressifs répétés à l’économie nationale, dont le dernier en date est le rapport controversé - tant au Sénégal qu’à l’international - de la Cour des comptes, le pouvoir affiche ostensiblement son incurie et son incompétence, exposant notre pays à la dégradation effective de sa note souveraine et au risque d’un retour à l’ère des ajustements structurels dont on connaît les conséquences désastreuses pour les travailleurs, les populations aujourd’hui encore plus précarisées, la vie économique et sociale. Qui plus est, en installant un climat de terreur politique, marqué par une politique de règlement de comptes avec une démarche ciblée d’arrestation d’hommes et de femmes politiques, d’hommes d’affaires, le pouvoir bâillonne les libertés démocratiques et d’opinion, par l’arrestation et l’emprisonnement de journalistes et chroniqueurs de presse, étouffe le secteur et ses travailleurs en mettant à l’arrêt plus de 300 organes. »



« Appréciant le contexte socio-économique actuel et la situation préoccupante des travailleurs et des couches vulnérables, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République, fidèle à ses convictions sociales et républicaines, à sa vision originelle et à sa tradition de lutte : condamne avec la plus grande fermeté les politiques régressives du pouvoir actuel et leur cortège de licenciements abusifs, exige la réintégration des travailleurs injustement licenciés, exprime sa solidarité agissante et militante à tous les travailleurs en lutte, appelle tous les démocrates et républicains à faire ensemble barrage aux politiques en cours, dictatoriales, anachroniques, régressives et destructrices des intérêts des travailleurs, de notre vivre-ensemble et de notre pays. »



Et de conclure : « À vous tous, Travailleurs du Sénégal et de tous les Pays du Monde, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République vous souhaite une belle Fête du Travail »...