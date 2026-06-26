Cultiver profondément la Chine : comment la « chaîne chinoise » est devenue un maillon essentiel pour l'avenir


Cultiver profondément la Chine : comment la « chaîne chinoise » est devenue un maillon essentiel pour l'avenir
Lors de l'Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine (CISCE), l'intelligence artificielle s'impose comme un temps fort : les robots incarnés sont omniprésents, les entreprises leaders du secteur — tant nationales qu'internationales — y présentent leurs réalisations de pointe et, pour la première fois, un espace entièrement dédié à l'IA a été mis en place. Cette vague d'innovation technologique de fond continue de susciter l'enthousiasme des multinationales pour l'événement, consolidant ainsi le statut de l'exposition en tant que plateforme incontournable permettant aux capitaux étrangers de s'intégrer à la chaîne d'innovation chinoise. Quels autres avantages la « chaîne d'approvisionnement chinoise » offre-t-elle ? Voyons ce qu'en disent les investisseurs étrangers.
Gu Yushao, président de Medtronic Grande Chine (États-Unis) :
« Pour certains partenaires de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement s'effectue dans un rayon de seulement 20 à 30 kilomètres, ce qui leur permet de livrer une solution de pointe ou un prototype en l'espace de 24 heures. Cela donne une idée de la résilience et de la capacité de réaction rapide de la chaîne d'approvisionnement chinoise. »
Wang Zhicong, président d'Intel Chine (États-Unis) :
« Nous entretenons actuellement des partenariats étroits avec plus de 15 000 entreprises locales en Chine. À mesure que l'écosystème chinois se diversifie, nous collaborons avec des partenaires locaux pour explorer un nombre croissant de cas d'usage, en intégrant étroitement des technologies informatiques de pointe à ces applications afin de générer de nouveaux gains de productivité. »
Zhang Kaipeng, Schneider Electric :
« Notre taux d'approvisionnement local en Chine a dépassé les 90 %. Nous sommes interconnectés avec plus de 1 600 partenaires fournisseurs afin d'affiner le modèle de synergie de la chaîne d'approvisionnement. »
Lan Zhenzhen, L'Oréal Chine (France) :
« La fabrication d'un seul rouge à lèvres implique plus de 20 teintes différentes, ce qui nécessite une chaîne d'approvisionnement d'une grande complexité. En nous appuyant sur notre centre d'opérations intelligent et nos capacités de pointe — tout en collaborant étroitement avec l'ensemble de nos fournisseurs — nous sommes en mesure de présenter la chaîne d'approvisionnement complexe qui sous-tend un rouge à lèvres ou une crème pour le visage de manière véritablement simple et compréhensible. »
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Vendredi 26 Juin 2026
CGTN



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