Lutte antidrogue : Les Douanes incinèrent 643 plaquettes de cocaïne à la SOCOCIM

À l’occasion de la Journée internationale contre l’Abus et le Trafic de Drogues, l’Administration des Douanes sénégalaises a pris part, ce vendredi 26 juin 2026, à une opération d’incinération de produits prohibés organisée dans les installations industrielles de la SOCOCIM. Cocaïne, kush, khat, ecstasy, substances psychotropes et précurseurs chimiques figuraient parmi les produits détruits lors de cette cérémonie.







Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 39ème édition de la Semaine nationale de Sensibilisation et de Mobilisation contre l’Abus et le Trafic illicite de Drogues, dont le thème porte cette année sur le problème mondial de la drogue, ses enjeux persistants, ses nouveaux défis et la recherche de réponses innovantes.







La cérémonie a réuni autour des Douanes plusieurs acteurs engagés dans la lutte antidrogue, notamment l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) et le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD), aux côtés de divers partenaires nationaux et internationaux.







Pour leur part, les Douanes sénégalaises ont remis à l’OCRTIS, aux fins d’incinération, 643 plaquettes de cocaïne. Cette drogue avait été saisie le 4 août 2025 à Rufisque, à l’issue d’une opération conjointe menée par les Douanes et la Gendarmerie.

