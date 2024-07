Situation politique nationale : Cheikh Modou Kara donne rendez-vous

« J’ai beaucoup de choses à dire dans ce pays! » C’est la version donnée par Serigne Modou Kara Mbacké hier en marge de la cérémonie de présentation de l’ouvrage : « Phénoménal Général Kara ». Plus d’une trentaine de minutes n’ont pas suffi au président du PVD (Parti de la vérité et du développement) pour se prononcer sur l’actualité de manière générale. Cheikh Modou Kara préfère, devant son épouse et auteure de l’ouvrage célébré et les invités, pour prendre date dans les prochains jours, pour s’exprimer devant la presse.