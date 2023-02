Situation politique du Sénégal / Bouba Chinois passe son message à Barthélémy : « Tu te rappelles, lorsqu’on était ensemble à 100 m² (Mac de Rebeuss)... »

L’ancien caïd Boubacar Sy, alias Bouba Chinois, s’est rappelé au bon souvenir de Barthélémy Dias en lui rappelant leurs pérégrinations en prison.



Pour lui, Barth est un homme bien.

« Je me rappelle lorsque tu venais pour la première fois à la prison de Rebeuss, on a voulu te mener la vie dure, mais je t’avais protégé, et tu as toujours été bien avec moi… », dit Bouba.



Mais pour Papis, ce sont ces hommes politiques qui ont marqué leur passage en prison qui devraient accompagner la jeunesse et valoriser leur réinsertion sociale.



L’histoire de Bouba est riche en enseignement, mais ce dernier regrette aujourd’hui de nombreux actes qu’il a commis, même s'il n’a jamais assassiné.



Bouba s’est aujourd’hui reconverti et promet de lutter contre le banditisme...