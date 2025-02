Situation des finances publiques : « Les conclusions du rapport de la Cour des comptes nous imposent d’agir vite, avec efficacité et méthode » (Cheikh Diba)

Le gouvernement du Sénégal a organisé une conférence de presse suite à la publication du Rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques pour la période allant de 2019 à 2023. Pour mieux contextualiser les travaux de la Cour et mettre en avant les initiatives de l’exécutif, il est essentiel d’agir et de s’adresser directement aux Sénégalais, selon l’argentier de l’État, Cheikh Diba. Ce dernier a été le premier à prendre la parole pour exprimer son avis sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant les finances publiques.



La Cour des comptes a examiné la gestion des finances publiques et « il faut retenir que ce rapport est une photographie fidèle de la situation économique du pays. Il met en lumière des ajustements qu’il est impératif de mettre en œuvre. Il y a un réel déséquilibre financier qui nous impose d’agir vite, avec efficacité et méthode », a déclaré le ministre des Finances et du Budget.