Situation au Mali : O. Sonko réaffirme son soutien à Assimi Goïta et tance Macky Sall.

Dans sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a profité de l'occasion pour se prononcer sur la situation au Mali, la dernière visite de Macky Sall à Bamako, et le retour des soldats Sénégalais.



En effet, face aux attentats, attaques terroristes, supposé espionnage de la France, Ousmane Sonko invite le chef de la junte au pouvoir, M Assimi Goïta à tenir bon. "J'encourage le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. Ce sont ceux qui voulaient l'humilier qui sont obligés aujourd'hui d'aller à Bamako manger du fionio. Il n'a pas à rougir!" Ousmane Sonko l'encourage à rester proche de son peuple, parce que dit-il, "en politique il n'y a que cette règle. Il faut faire de la politique pour son peuple et qu'il ne se détache jamais de cet objectif, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre par la grâce de DIEU, par les efforts des Maliens et par les efforts des Africains."



Sur le retour des soldats Sénégalais, dans le cadre de rotation des forces de la MINUSMA, Ousmane Sonko fustige cette décision de Macky Sall. "Nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les soldats Sénégalais qui étaient là-bas, puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, mais parce que la France avait demandé l'envoi de troupes."



Et si la situation perdure jusqu'en 2024, Ousmane Sonko promet, s'il est élu président de la République, d'envoyer des troupes au Mali et "d'en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on leur connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandé", a dit O. Sonko...